شكرا لقرائتكم خبر عن فيفور أكيم رجل مباراة زد والجونة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة حصد النيجيري فيفور أكيم مهاجم فريق الجونة جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد عقب تسجيله هدف والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وتمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره زد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز أهداف اللقاء كل من النيجيري فيفور أكيم في الدقيقة 28 و النيجيري أوجو صامويل في الدقيقة 57 لفريق الجونة بينما جاء هدف زد الوحيد عن طريق شادى حسين في الدقيقة 54.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق الجونة للنقطة 23 محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بينما توقف رصيد زد عند النقطة 24 محتلا المركز الأول.