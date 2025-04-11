شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على سموحة بهدف "بن حمودة" بدورى نايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدف فريق غزل المحلة الوحيد التونسى محمد رمضان بن حمودة في الدقيقة 35 عقب مراوغه جيده للمدافع مصطفى ميدو وتسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق غزل المحلة وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف في غياب تام من قبل لاعبى فريق سموحة وشهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء إصابة الحارس عامر عامر والتي على أثرها غادر الملعب وشارك الحارس أحمد النفراوى بديلا له.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا .

خط الوسط .. موري توريه ، محمد "بن شرقي" ، أحمد فوزي ، رشـاد العرفاوي.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد بن حموده

بينما جاء تشكيل فريق سموحه بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى ..الهانى سليمان.

خط الدفاع ..هشام حافظ ، محمد ربيعه ، ميدو مصطفى ، عبدالرحمن عامر.

خط الوسط ..محمد كناريا ، دوك ودودو ، إسلام جابر ، محمود صابر.

الهجوم ..عبدالكبير الوادى ، محمد سالم.