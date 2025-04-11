شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج فى ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 11 أبريل 2025 07:43 م

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى.

ويسعى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة التألق هذا الموسم فى ظل حصد الدورى والسوبر المحلى.

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة على التوالى.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 29-27 فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية التى شهدت تتويج الأهلى باللقب.