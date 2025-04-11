شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور في ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الجمعة، 11 أبريل 2025 07:41 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الزهور بنتيجة 36-24 في إطار دور ربع نهائي كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي. ويسعي فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي حصد اللقب لمصالحة الجماهير في ظل خسارة الدوري هذا للموسم . وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي. فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 29-27 فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية التى شهدت تتويج الأهلى باللقب .

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