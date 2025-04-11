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الزمالك يهزم الزهور في ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد

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الزمالك يهزم الزهور في ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 11 أبريل 2025 07:41 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الزهور بنتيجة 36-24 في إطار دور ربع نهائي كأس مصر للرجال  لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي.

ويسعي فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي حصد اللقب لمصالحة الجماهير في ظل خسارة الدوري هذا للموسم .

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي.

فاز  فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك  على نظيره الأهلي بنتيجة  29-27 فى ختام دورى المحترفين  للموسم المحلى 2024- 2025  على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر  فى الجولة الختامية التى شهدت  تتويج الأهلى باللقب .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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