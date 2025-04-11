شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش انتقال زيزو للأهلي.. شيكابالا والقيصر والقباني نجوم تراجعوا بعد التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت أنباء انتقال أحمد سيد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية، بين مؤيد ومعارض، وبين من يرى أنها صفقة كروية بحتة، ومن يعتبرها ضربة موجعة للمنافس التقليدي.

ومع تصاعد الحديث حول "انتقالات الغضب"، يعيد هذا الحدث إلى الأذهان عدة حالات مشابهة للاعبين كبار وقّعوا بالفعل للنادي الأهلي، ثم تراجعوا في اللحظات الأخيرة، لأسباب متعددة، بين ضغوط جماهيرية أو خلافات إدارية.

وفيما يلي أبرز الأسماء التي ارتبطت بالنادي الأهلي رسميًا، لكنها لم ترتدِ القميص الأحمر في النهاية:

شيكابالا.. التوقيع في الخفاء والعودة للأبيض

يُعد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك الحالي وأسطورته الجماهيرية، من أبرز الأسماء التي أثارت الجدل بعد أن وقع بالفعل للنادي الأهلي في وقت سابق خلال بداياته الكروية، وتحديدًا بعد تجربته الاحترافية في باوك اليوناني.

إلا أن اللاعب، وتحت ضغوط جماهيرية وزملكاوية، تراجع عن إتمام الانتقال، وفضّل العودة إلى الزمالك، ليُصبح لاحقًا رمزًا للفريق وواحدًا من أبرز قادته عبر التاريخ.

حسني عبد ربه.. أزمة "التوقيع المزدوج"

قائد الإسماعيلي التاريخي، حسني عبد ربه، كان على بعد خطوات من الانتقال للنادي الأهلي بعد نهاية تجربته في ستراسبورغ الفرنسي، بل وقع بالفعل على عقود مبدئية للانضمام للأهلي.

لكن سرعان ما ظهرت خلافات وتدخلات من جماهير الإسماعيلي ومسؤوليه، ليعود اللاعب في النهاية إلى "الدراويش"، في واحدة من أكثر الصفقات تعقيدًا في تاريخ الكرة المصرية.

عبد ربه دافع لاحقًا عن قراره، مؤكدًا أن انتماءه للنادي الإسماعيلي وجماهيره كان الدافع وراء التراجع.

بشير التابعي والقباني.. "الرفض في آخر لحظة"

المدافع الدولي السابق بشير التابعي، وكذلك زميله في الزمالك وائل القباني، كانا على وشك الانتقال للنادي الأهلي في مراحل مختلفة من مسيرتهما.

القباني تحديدًا وقع بالفعل للأهلي، لكن الأمور لم تكتمل لأسباب فنية وإدارية، وسط اعتراض جماهيري من القلعة البيضاء حينها.

أما التابعي، ففضّل الاستمرار في الزمالك حفاظًا على تاريخه مع النادي، رغم إغراءات الأحمر.

انتقال زيزو.. استثناء أم بداية موجة جديدة؟

صفقة أحمد سيد زيزو المحتملة إلى الأهلي تمثل نقطة تحوّل في سوق الانتقالات المصري، ليس فقط لقيمتها الفنية، بل لما تُمثله من كسر لحواجز عرفية بين قطبي الكرة المصرية، خاصة في ظل صعوبة مثل هذه الانتقالات تاريخيًا.

ويبقى السؤال: هل يصبح زيزو قاعدة جديدة، أم يظل استثناءً يُعيد إلى الأذهان حالات التراجع الشهيرة؟