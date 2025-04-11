شكرا لقرائتكم خبر عن حكمدار روتردام.. من هو دانى ماكيلى حكم مباراة الأهلي وبيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطبيق أعلى معايير الجودة التحكيمية، تم تعيين طاقم تحكيم دولي هولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، التي تُقام يوم السبت المقبل على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري المصري "مرحلة التتويج".

ويأتي هذا التوجه تماشياً مع السياسة الجديدة لاتحاد الكرة والتي تستهدف الاستعانة بالحكام الأجانب أصحاب الخبرات المحلية والدولية الكبيرة، وخاصة أولئك الذين ينتمون لحكام النخبة في بلادهم وقاراتهم.

المباراة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض استاد الدفاع الجوي، وتشهد صراعًا مبكرًا على صدارة مجموعة التتويج، ما يجعل وجود حكم أوروبي متمرس أمرًا بالغ الأهمية لضمان أقصى درجات العدالة التحكيمية.

الطاقم الذي تم تعيينه لإدارة المواجهة يقوده الحكم الهولندي الشهير داني ماكيلي، ويعاونه كلاً من هيسل ستيجسترا ويان دي فريز كمساعدين أول وثانٍ، بينما سيكون مارتين فوس حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الثنائي روب ديبيرينيك وكلاي روبرتي.

وقد استعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم السيرة الذاتية المميزة للحكم داني ماكيلي، والذي يُعد من أبرز الأسماء التحكيمية في أوروبا والعالم. ماكيلي من مواليد 28 يناير 1983 في جزيرة كوراساو، ويعمل كضابط شرطة إلى جانب عمله في التحكيم. بدأ التحكيم في الدوري الهولندي الممتاز منذ عام 2009، وحصل على الشارة الدولية عام 2011. كما يعمل مدربًا للحكام في الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

من أبرز المحطات في مسيرته، قيادته لنهائي بطولة أوروبا تحت 19 عامًا بين إسبانيا واليونان عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2020 بين إشبيلية وإنتر ميلان. كما أدار مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر 2020 بين بالميراس البرازيلي وأونال المكسيكي.

اختير ماكيلي ضمن حكام النخبة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث أدار أربع مباريات بارزة، منها قمة إنجلترا وألمانيا في دور الـ16، ونصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك. كذلك، شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022، وأدار مواجهتي بولندا والأرجنتين في دور المجموعات.

وفي النسخة الحالية من يورو 2024، التي تقام في ألمانيا، تولى ماكيلي إدارة مباريات كبيرة مثل ألمانيا ضد المجر، كرواتيا ضد إيطاليا، وموقعة إسبانيا أمام ألمانيا.

أما في الموسم الحالي، فقد أدار ماكيلي 32 مباراة في مختلف المسابقات، منها 22 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز، و5 لقاءات في دوري أبطال أوروبا كان أبرزها مباراة بنفيكا البرتغالي وبرشلونة الإسباني في يناير الماضي. كما شارك في إدارة مباراة واحدة في الدوري الأوروبي، وأخرى في تصفيات كأس العالم الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء في دوري الأمم الأوروبية، ومواجهات في الدوري الإماراتي بين شباب الأهلي دبي والوحدة، وفي الدوري السعودي بين التعاون وأهلي جدة.

ويُنتظر أن يدير داني ماكيلي نهائي كأس هولندا المرتقب بين ألكمار وجود أهد إيجلز، الذي سيقام يوم 21 أبريل الجاري على ملعب نادي فينورد بمدينة روتردام.