شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كبار الأهلي لتحفيز اللاعبين للفوز على بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة بينهم قبل مواجهة بيراميدز غداً ببطولة الدوري، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز بمباراة بيراميدز غداً بالدوري لإنعاش حظوظهم فى التتويج باللقب المحلى للموسم الثالث على التوالى.

ويحرص ثلاثى الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا لتصحيح المسار المحلى بعد الخسارة الاعتبارية لمباراة القمة الاخيرة أمام الزمالك.

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز على بيراميدز فى ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

يدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى مساء اليوم ،الجمعة، معسكراً مُغلقاً باحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق إستعداداً لمباراة بيراميدز حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس ، الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

وعقب مران اليوم يدخل الأهلى معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الإخر إنتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.