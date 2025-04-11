شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد شادي خليل لاعب فريق كرة اليد لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد التعاقد مع شادي خليل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

ووقع شادي خليل على عقود تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء ،ويأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق.

وكان نادي الزمالك، قد تعاقد شادي خليل، من سبورتنج لكرة اليد، لمدة 3 سنوات.