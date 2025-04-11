شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعيد مجلس الزمالك ثقة الجمهور بعد أزمة زيزو ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ما يعيشه نادي الزمالك من أزمات متتالية، كانت أزمة رحيل أحمد سيد "زيزو" بمثابة الصدمة الأكبر لجماهير القلعة البيضاء، النجم الأول للفريق، وأحد رموز المرحلة الأخيرة، رحل في توقيت حساس، دون أن تحسم الإدارة الموقف بطريقة تُرضي الجمهور، وبين مشاعر الغضب والخذلان، يقف مجلس إدارة الزمالك أمام اختبار حقيقي فى المرحلة المقبلة.

س: ما هو تصرف إدارة الزمالك بعد التأكد من رحيل زيزو؟

ج: بعد تأكد إدارة نادى الزمالك من رحيل أحمد زيزو عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، قررت الإدارة استبعاد اللاعب عن مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية، وأصدرت بيانًا رسميًا لكشف الحقائق، كما تم تحويل اللاعب للتحقيق نظرًا لإمتلاك الإدارة أدلة على تواجد اللاعب منذ يومين فى السفارة الأمريكية للحصول على التأشيرة تمهيدًا للانضمام للنادى الأهلى والمشاركة معه فى كأس العالم للأندية.

وقررت إدارة نادى الزمالك تحوي اللاعب للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادى، والتى حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التى منحها النادى للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.

س: كيف تتمكن الإدارة من استعادة ثقة الجماهير؟

ج: بدأت الإدارة التحرك سريعًا من أجل استعادة ثقة الجماهير، حيث تم حسم التجديد لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالنادى الأهلى أيضًا.

كما تعمل الإدارة على تجديد وتعديل باقى عقود الفريق أبرزهم عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد ومحمد السيد.

س: ما هى خطة الإدارة لتعويض غياب زيزو؟

ج: تعمل لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى الوقت الحالى على تعويض رحيل زيزو عن الفريق، حيث يتم البحث المكثف عن صفقات سوبر يتم ضمهما فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق فى تغريدة له: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم".

س: هل تفكر إدارة الزمالك فى رحيل بيسيرو بعد وداع الكونفدرالية؟

ج: أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء لا تفكر فى رحيل بيسيرو، وتم عقد جلسة مع المدرب لمناقشته فى اسباب الخسارة من ستيلينبوش ووداع الكونفدرالية، والتأكيد على ضرورة مواصلة المنافسة فى الدورى، والتتويج بلقب كأس مصر.