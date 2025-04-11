شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 20 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 25 وحتى 28 ابريل الجاري، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

وتعد هذه البطولة هي إحدى بطولات سلسلة كأس العالم الأربع التي تقام على مدار العام بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028.

ويشارك في منافسات البطولة 20 دولة وهم “الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ومن المقرر، أن يحدد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خلال الأيام القليلة المقبلة، موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة العالمية.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.

ووجه أمين الشكر إلى الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم والمساندة الدولية والقارية من أجل استضافة مصر كبرى البطولات الدولية والقارية في ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لإستضافة أكبر البطولات على مستوى العالم.