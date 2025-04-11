شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الحسيني: ذهبية طلبه في بطولة العالم لسلاح الشيش للناشئين تتويج لمجهود منظومة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته بالميدالية الذهبية التي احرزها عبد الرحمن طلبه في منافسات سلاح الشيش للناشئين ببطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري.

وأكد الحسيني أن هذه الميدالية تعتبر تتويج لكل منظومة العمل في مصر بداية من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري للسلاح والجهاز الفني والاداري للمنتخب المصري مشدداً على أن هذه الميدالية في منافسات الناشئين تؤكد أن السلاح المصري يسير في الطريق السليم.

وأضاف الحسيني أن هذه الميدالية ستكون حافز لباقي لاعبي مصر في البطولة حيث أنه من المتوقع زيادة رصيد مصر من الميداليات في البطولة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن عبد الرحمن طلبه لاعب ذو طراز خاص يتمتع بموهبة مميزة وثبات انفعالي يمكنه من مواجهة كبار اللعبة بمهارات عالية والتفوق عليهم بسهولة ويسر، وكل هذه المميزات تجعل منه لاعب هام لمستقبل السلاح المصري.

ونجح عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الناشئين تحت 20 سنة في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على بطل البلد المحايد "أليكساندر كيرك" بنتيجة 15-5، ليُضيف لمصر أولى الميداليات بالبطولة.