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الامارات | برعاية حمدان بن محمد.. "دبي الدولي للرياضات البحرية" ينظم سباق القفال للمسافة الطويلة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برعاية حمدان بن محمد.. "دبي الدولي للرياضات البحرية" ينظم سباق القفال للمسافة الطويلة 1/2
  • الامارات | برعاية حمدان بن محمد.. "دبي الدولي للرياضات البحرية" ينظم سباق القفال للمسافة الطويلة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق القفال للمسافة الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما .

وحدّدت اللجنة المنظمة الفترة المناسبة لاختيار موعد السباق ما بين 24 أبريل إلى 5 مايو المقبل حسب تقارير الأرصاد الجوية وحالة البحر المتوقعة.

ويجمع سباق القفال كل موسم ما يزيد على 3000 شخص على متن أكثر من 100 سفينة، يتنافسون هذا العام قبالة جزيرة صير بونعير في انتظار إشارة "سردال الغوص"، إيذاناً بعودة سنيار السفن إلى سواحل الدولة بعد انتهاء موسم الغوص، كما كان الأمر في الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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