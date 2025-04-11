امرأة برازيلية تتهم الفرنسي باييت بـ"العنف الجسدي والنفسي"

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : قدّمت امرأة برازيلية تدّعي أنها كانت على علاقة عاطفية مع لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي السابق ديميتري باييت، بشكوى ضده في مدينة ريو دي جانيرو بتهمة "العنف الجسدي والنفسي"، بحسب تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

لاعب الوسط البالغ 38 عاما والذي قضى جزءا كبيرا من مسيرته مع مرسيليا، إلى جانب فترة سابقة في الدوري الإنكليزي مع وست هام، انضم إلى نادي فاسكو دا غاما البرازيلي في عام 2023 قادما إلى ريو برفقة زوجته وأطفاله.

وقال المتحدث باسم الشرطة المدنية في ريو لوكالة فرانس برس "سُجّلت الشكوى في مركز شرطة متخصص في دعم النساء، والتحقيق جار تحت طابع السرية".

وبحسب محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 29 آذار/مارس، أفادت المرأة بأنها تعرّضت لـ"الاعتداء" من قبل باييت، ما ترك آثارا جسدية على جسدها، مشيرة إلى تعرضها لـ"عنف جسدي وأخلاقي ونفسي وجنسي".

وحاولت فرانس برس التواصل مع باييت وناديه الحالي، لكن لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وقالت المرأة، وهي محامية تبلغ 28 عاما وتُشجّع فاسكو دا غاما، لفرانس برس إنها تعرّفت على باييت عبر إنستغرام في آب/أغسطس الماضي، ونشأت بينهما لاحقا علاقة عاطفية.

وأضافت "في (كانون الأول) ديسمبر، نشب أول خلاف بيننا، وبدأ يهددني قائلا إنه سيعاقبني. كان يطلب مني إثبات حبي له والذي كان يتضمن الإهانة. لقد سجلت مقاطع فيديو لنفسي وأنا أشرب بولي وأشرب من ماء المرحاض وألحس الأرض".

كما زعمت أن باييت كان أحيانا "يدفعني" و"يدوس عليّ".