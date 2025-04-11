شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات والشيبى.. دور الثنائى فى خطة كولر ويورتشيش فى مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الثنائى حسين الشحات ومحمد الشيبى لاعبا الاهلى وبيراميدز لمواجهة جديدة فى مباراة الغد بالدوري المصري والمقرر لها السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وفى نوفمبر 2024 أنتهت الازمة التي استمرت لأكثر من سنة بين حسين الشحات لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وشارك حسين الشحات أساسياً فى تشكيل الاهلى بالمباراة الاخيرة أمام بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق ونجح فى الحصول على جائزة رجل المباراة بعدما صنع هدفى فريقه بينما شارك محمد الشيبى بديلا.

وفى مباراة الغد تبدو حظوظ المغربى محمد الشيبى كبيرة فى البدء بالتشكيل الاساسى لبيراميدز بينما يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى وضع حسين الشحات على دكة البدلاء للاستفادة به كورقة رابحة طبقاً لمجريات اللقاء فى الشوط الثانى مثلما فعل مباراة الذهاب والاياب أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات عن الصلح بينه وبين اللاعب المغربي خلال حفل "دير جيست" لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تم الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، وخلال الحفل تقابلنا بالصدفة وتصافح الثنائي وحسين اعتذر له والشيبي تقبل اعتذاره وانتهى الأمر".

وأضاف "الشيبي بكل احترام عندما طلبت منه أن يأتي له حسين الشحات ويعتذر له ووافق فورا".

وأتم تصريحاته "حسين اعتذر أكثر من مرة وكان يشعر بالحزن من نفسه لما بدر منه تجاه الشيبي وحاول إنهاء الأزمة كثيرا".

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.