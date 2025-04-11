شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في مصير مارسيل كولر ؟ مصدر في القلعة الحمراء يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رغم تأهل فريق الكرة بالأهلي للدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الهلال السوداني ، إلا أن مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مازال يشغل قطاع كبير من جمهور المارد الأحمر.

البعض يتحدث عن إمكانية رحيل كولر بين عشية وضحاها في ظل الأداء المُذبذب من الأهلي الفترة الماضية وتراجع مستوى بعض لاعبي الفريق ، وعدم قدرة المدرب السويسري على إستغلال "كتيبة" النجوم القوية التي يضمها الأهلي حالياً.

مصدر في الأهلي ، قال أن الحديث عن رحيل كولر غير منطقي تماماً فالنادي لا يفكر تماماً في الاستغناء عن المدرب السويسري حالياً خاصة وأن النتائج ليست بالسوء الذي يتحدث عنمه البعض في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المصدر : نعلم أن هناك أخطاء فنية من جانب كولر في إدارة بعض المباريات بجانب عدم توظيف بعض اللاعبين بشكل جيد لكن هذا لا يُعني الإطاحة بالمدير الفني حالياً لأن الفريق لم يفقد حتى الأن فرص التتويج بالدوري ، كما أنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأشار المصدر إلى أنه ليس منطقياً الإطاحة بـ كولر لمجرد أن الأداء ليس قوياً ، لأن الأهم هو النتائج ومازال المدير الفني يحصد الانتصارات والبطولات ، مؤكداً أن التفكير في رحيل كولر سيبدأ حال خسارة الفريق اي بطولة.