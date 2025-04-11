شكرا لقرائتكم خبر عن أول مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل ضربة البداية بمونديال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

رغم إنشغال الأهلي بمباريات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي خلال الفترة المقبلة إلا أن مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا تحظى بإهتمام الملايين من عشاق المارد الأحمر.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل مشاركة 32 نادياً لأول مرة ، ويخوض الأهلي منافسات هذه البطولة العالمية ضمن المجموعة الأولى رفقة ، كلاً من إنتر ميامي بقيادة نجمه الإسطوري ليونيل ميسي ومعه بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

ويلعب الأهلى مع إنتر ميامي بملعب "هارد روك" في "ميامي"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة بورتو البرتغالي بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وتأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 20\2021، علمًا أنه حقق اللقب مرة أخرى في موسم 22\2023 حيث استعاد لقبه من الوداد المغربي الذي خسر النهائي أمامه موسم 21\2022، والذي رافق الأهلي كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية.

كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى موسم 23\2024، مما سمح لناديى صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز غداً ، السبت، في الدوري الممتاز ثم سيلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر الجاري.