شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للاسكواش يكشف موقفه من تقليص عدد المشاركين في أولمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الدولي للاسكواش، عبر موقعه الرسمي، عن موقفه من تقليص أعداد اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعدما تم تأكيد إدراج رياضة الاسكواش لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في لوس أنجلوس عام 2028 (LA28).

قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية تقليص عدد اللاعبين المشاركين من 32 إلى 16 لاعباً لكل فئة (رجال ونساء)، وذلك ضمن جهودها للسيطرة على التكاليف.

هذا القرار شمل أيضاً باقي الرياضات الجديدة التي ستُدرج في أولمبياد LA28، حيث تم تحديد جميع فعالياتها بفِرَق لا تزيد عن 6 فقط.

أعرب كل من الاتحاد العالمي للاسكواش، ورابطة اللاعبين المحترفين (PSA)، واتحاد الاسكواش الأمريكي عن دعمهم لإدراج الاسكواش في الأولمبياد، رغم تقليص أعداد اللاعبين.

لم يتم بعد تحديد نظام التأهل، وسيُقترح من قبل الجهات المعنية برياضة الاسكواش بالتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة الأولمبية الدولية. ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على نظام التأهل بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

يجري حالياً تنسيق وتعاون مكثف لضمان ظهور مشرف ومميز لرياضة الاسكواش في أول ظهور أولمبي لها في لوس أنجلوس.