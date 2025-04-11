شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز .. ترتيب الدوري المصرى قبل موقعة السبت الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية قمة الدوري في الموسم الحالي بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة تحديد الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

مباراة بيراميدز أمام الأهلي تحظي بأهمية كبيرة نظرا للمنافسة الكبيرة بينهما علي لقب الدوري في الموسم الحالي فهما الأقرب للمنافسة علي اللقب حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.



يسعي كل فريق لخطف النقاط الثلاثة لترجيح كفته في حصد لقب الدوري الاستثنائي والذي وصل للمرحلة النهائية التي تقام من 8 مباريات بدأت الجولة الأولي والتي تعادل فيها بيراميدز مع المصري بينما خسر الأهلي أمام الزمالك اعتباريا 0-3 لعد حضوره لاستاد القاهرة.

تقام مباراة بيراميدز والأهلي في ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة من مساء غدا السبت في الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري للموسم الحالي.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري الممتاز حصريا ومنها مباراة بيراميدز أمام الأهلي التي ستقام في ملعب الدفاع الجوي.

وبأتى ترتيب الدورى المصري قبل مباراة الأهلى وبيراميدز كالتالى :

جدول ترتيب الدوري