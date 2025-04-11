شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك تحدد مصير عبد الله السعيد مع الزمالك بعد رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مجهولاً داخل القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، وعدم حسم تجديد التعاقد رغم التوصل لاتفاق مسبق على تمديد العقد لموسمين مقبلين، على أن يكون تفعيل الموسم الثانى بالاتفاق بين الطرفين.

ورغم توصل الزمالك لاتفاق مسبق مع عبد الله السعيد حول تجديد تعاقده، إلا إن اللاعب طلب من الإدارة ارجاء ملفه لحين الانتهاء من تجديد عقود باقى اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفريق.

وجاء طلب عبد الله السعيد بإن ملف تجديد تعاقده يكون الأخير لرغبته فى التأكد من حفاظ الزمالك على قوامه الأساسى مما يدفعه للبقاء واستكمال مسيرته مع الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على البطولات.

وبعد رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق، أصبح مصير عبد الله السعيد مجهولاً، لاسيما أن الصفقات الجديدة التى ينتوى مجلس إدارة نادى الزمالك إبرامهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة ستحدد مصير السعيد مع القلعة البيضاء، والذى يرغب فى أن يكون متواجد وسط فريق قوى يستطيع المنافسة على البطولات والألقاء.

ويمتلك عبد الله السعيد 3 عروض منهم عرضان من خارج مصر، وعرض أخر من الدورى المصرى، إلا إن اللاعب لم يحسم مصيره بشكل نهائى فى الفترة الحالية.