شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يحمى عرين الأهلي أمام بيراميدز ومصطفى شوبير بديلا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على استمرار محمد الشناوى قائد الفريق في حماية العرين الأحمر خلال مباراة بيراميدز غداً بالدوري المصرى.

وشارك مصطفى شوبير فى مباراتى الأهلى أمام طلائع الجيش وحرس الحدود قبل أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، فيما جلس محمد الشناوى بديلا ليعود ويشارك في مباراتى الذهاب والإياب أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا ويخرج بشباك نظيفة.

يدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى مساء اليوم ،الجمعة، معسكراً مُغلقاً باحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق إستعداداً لمباراة بيراميدز حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس ، الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

وعقب مران اليوم يدخل الأهلي معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الآخر إنتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.