شكرا لقرائتكم خبر عن وداع كأس الكونفدرالية يهدد الزمالك والمصرى بموسم صفرى والان مع تفاصيل الخبر

صدمة قوية تلقاها عشاق الكرة المصرية وخاصة من مشجعي فريقي الزمالك والمصري، بعد خروجهما بشكل درامي من منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعدما كانت الجماهير تتطلع إلى مواجهة مصرية خالصة في نصف النهائي بين الفريقين.

الزمالك يخسر في عقر داره

جاء وداع نادي الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية، لنسخة الموسم الجاري، ليشعل غضب عشاق الفريق الأبيض، خاصة أن الزمالك كان قد تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب أفريقيا أمام فريق ستيلينبوش سلبياً دون أهداف، ومع توقعات قوية بالفوز والتأهل في لقاء العودة بالقاهرة خسر الفريق الأبيض بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره ليودع البطولة.

موسم صفرى يهدد الأبيض

الزمالك فقد بنسبة كبيرة فرصة المنافسة على الدورى، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 43 نقطة، والأهلى صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بكل مبارياته المتبقية وتعثر الأهلي وبيراميدز لتوج باللقب.

وفي بطولة كأس مصر، يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية، في مهمة لن تكون سهلة على الفريق الأبيض أمام السماوي.

بينما في كأس عاصمة مصر يحتل الزمالك المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط، خلف بتروجت المتصدر برصيد 12 نقطة، ومودرن سبورت الثاني برصيد 4 نقاط، والجونة صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً.

المصري يودع بطولتين ويقترب من الثالث

نهاية غير موفقة للنادي المصري بالموسم الجاري، الذي لم يكد يودع كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، حتى ودع الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة سيمبا التنزاني الذي فاز بنتيجة 4-1.

وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.

بينما في ترتيب الدوري يحتل المصري المركز الرابع حاليا برصيد 31 نقطة، ويهدده البنك الأهلي صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة.