شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراته أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى خسرها الفارس الابيض بهدف دون رد ليودع البطولة التى يحمل لقبها، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام حرس الحدود فى دوري نايل.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات حرس الحدود لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى دوري نايل

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري (مجموعة تحديد البطل)، برصيد 35 نقطة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدوري نايل

تنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك وحرس الحدود فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.