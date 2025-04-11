شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

خرج التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى من الحسابات الفنية للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز المقرر لها غداً بالدورى المصرى.

ويأتى خروج على معلول من حسابات كولر الفنية استمراراً لمسلسل إبعاد النجم التونسى عن قائمة الأهلى منذ تعافيه من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس رغم تسجيله فى قائمة المارد الأحمر بالميركاتو الشتوى الأخير.

وشارك على معلول مع الأهلى فى مباريات كأس عاصمة مصر بالنسخة الجارية لتجهيزه للظهور مع الأهلى.

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة، معسكراً مُغلقاً بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق استعداداً لمباراة بيراميدز، حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الآخر انتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز باعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.