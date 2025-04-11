شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يترقب إعادة قرعة أمم أفريقيا الأحد بعد نقل البطولة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، إعادة قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب الأحد المقبل بعد نقلها إلى مصر بدلا من كوت ديفوار.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اعتذار كوت ديفوار عن المشاركة فى البطولة على أن يشارك منتخب تونس بدلا منها، كما سيتم إلغاء المجموعات التى تم إعلانها من قبل على أن يتم سحب القرعة من جديد الأحد المقبل.

وكانت القرعة الأولى أوقعت منتخب مصر فى المجموعة الثانية وتضم بجانب مصر كلا من جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم حقوق استضافة وتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025، وذلك بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما فى وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2025.

يشارك فى البطولة 12 منتخبا يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ويصعد للدور الثاني الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي، وتتأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى كأس العالم.

تقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم 18 مايو 2025.