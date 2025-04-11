شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجري تعديلات على لائحة الإعارات للموسم المقبل 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبو ريدة، على اجراء بعض التعديلات الجديدة على لائحة الإعارات، على أن يتم تطبيقها بداية من الموسم الكروي المقبل 2025/2026، وذلك في إطار تنظيم حركة الإعارات بين الأندية والحد من المبالغة في تبادل اللاعبين، بما يضمن تحقيق التوازن الفني داخل المسابقات.

وجاءت أبرز التعديلات التي أقرها اتحاد الكرة لتشمل تخفيض عدد الإعارات المسموح بها، حيث لن يُسمح لأي نادٍ بإعارة أو استعارة أكثر من 5 لاعبين خلال الموسم، بدلًا من 6 لاعبين كما كان معمولًا به في الموسم الجاري.

كما لن يُسمح لأي نادٍ بإعارة أكثر من لاعبين اثنين لنفس النادي، أو استعارة أكثر من لاعبين اثنين من نفس النادي، بعدما كانت اللائحة السابقة تسمح بثلاثة لاعبين، وأكد الاتحاد استمرار البند الذي ينص على أنه لا يجوز إعارة أي لاعب لمدة تزيد عن سنة واحدة، وهو ما كان مطبقًا أيضًا في الموسم الحالي.

ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم سوق الانتقالات الداخلية، ومنع تراكم اللاعبين في قائمة الإعارات بشكل يؤثر سلبًا على فرص مشاركتهم وتطورهم الفني.