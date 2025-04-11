شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يستعد للتواجد فى مران الزمالك اليوم خوفاً من تهمة التمرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب ينتوى عدم التغيب عن مران الفريق الذى سيقام اليوم الجمعة، نظرًا لعدم صدور قرار رسمى بتجميده فى الفريق، بعد توقيعه للأهلى.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن زيزو يرغب فى الالتزام بعقده مع الزمالك حتى نهايته، حيث سيكون حضوره فى تدريب اليوم للتأكيد على التزامه وعدم توقيع عقوبة عليه بداعى الغياب بدون إذن، أو التمرد على الفريق.

وأصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيان رسمى أمس الخميس، عقب توديع الفريق الأبيض بطولة الكونفدرالية الأفريقية وأزمة عدم تجديد التعاقد مع لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" خلال الفترة الماضية.

وجاء البند الثالث فى البيان كالتالى: تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادى، والتى حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التى منحها النادى للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.