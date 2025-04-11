شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة معسكراً مُغلقاً بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها غداً السبت، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

ويخوض الأهلى مرانا اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذى سيخوضه الفريق استعداداً لمباراة بيراميدز، حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الإخر إنتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدورى الممتاز.