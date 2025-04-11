ميدو وحازم إمام يجتمعان مع بيسيرو لمناقشة أسباب الخروج من الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يعقد حاليًا أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوى لجنة التخطيط بنادى الزمالك، جلسة مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل مناقشته فى أسباب خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة بهدف دون رد أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسجل سيهلي ندولي لاعب ستيلينبوش هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 79 من عمر المباراة، وضرب بطل جنوب أفريقيا موعداً مع سيمبا التنزانى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

ويجتمع ميدو وحازم إمام فى الوقت الحالى مع بيسيرو فى فندق إقامته، حيث يحرص أعضاء لجنة التخطيط على معرفة أسباب خسارة الفارس الأبيض ووداع الكونفدرالية، خاصة أن عقد المدرب البرتغالى كان يشترط الحصول على بطولتين منهم الكونفدرالية حتى يضمن استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل وزيادة قيمة تعاقده.

وستشهد الجلسة تأكيد إدارة الزمالك على أهيمة الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على مسابقة الدوري، وأهمية الفوز ببطولة كأس مصر بعد الوصول للمباراة النهائية.

ولا توجد نية لإقالة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى ولا يوجد تفكير بشأن تولى أحمد حسام ميدو قيادة الفريق، خاصة أن الأخير له دور مهم في لجنة التخطيط في الفترة الحالية.