شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة، معسكراً مُغلقاً بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق استعداداً لمباراة بيراميدز، حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الآخر انتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

على صعيد متصل يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خطة لعب مباراة الغد أمام بيراميدز والتشكيل الأنسب للمباراة بعدما طرح البعض في الجهاز الفني فكرة الإستعانة بـ طاهر محمد طاهر أساسياً على حساب السلوفيني جراديشار، حيث يرىال بعض في الجهاز الفني أن طاهر عاد بقوة للفريق بعد غياب أكثر من 115 يوماً للإصابة، وقدم مستوى جيد حينما شارك بديلاً أمام الهلال السوداني في موريتانيا وصنع هدف الفوز لإمام عاشور وتُطالب هذه الأصوات بمشاركة طاهر أساسياً أمام بيراميدز خاصة وأن ثنائية وسام أبو علي مع جراديشار لم تؤتي ثمارها حتى الأن وتمثل عبء على الفريق.