شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة الأهلى والزمالك.. تعرف على موعد قرار لجنة التظلمات النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت، أمس الخميس، لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها الأول لمناقشة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي غاب عنها الفريق الأحمر اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

واستمعت لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، لمسئولي النادي الأهلي لمعرفة أسباب الانسحاب من القمة، وكذلك الاطلاع على مستندات الزمالك ورابطة الأندية في الأزمة المثارة.

وجاءت قرارات اللجنة في جلستها المنعقدة أمس على النحو التالي

أولاً.. ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

ثانياً.. التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كل أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

ثالثاً.. صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأوليمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

رابعاً.. يطلب من رابطة الأندية المصرية القراران الصادران منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

وصدرت القرارات، بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الاستئناف وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

وطالبت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، في وقت سابق، نادي الزمالك بسرعة إرسال حافظة مستنداته الرسمية الخاصة بالأزمة التي نشبت بعد انسحاب النادي الأهلي من المباراة التي كانت مقررة الشهر الماضي بين الفريقين.

وفي إطار سعيه للوقوف على كل التفاصيل قبل اتخاذ أي قرارات، قرر الاتحاد دعوة النادي الأهلي إلى جلسة استماع رسمية، للاستماع إلى وجهة نظره ومبررات موقفه من الانسحاب.

ويأتي هذا التحرك من اتحاد الكرة ضمن خطواته لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع الأزمة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وسط ترقّب جماهيري كبير لما ستؤول إليه الأمور.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية، قد أعلن يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.