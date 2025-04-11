شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تحصن حسام عبد المجيد من إغراءات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي،حازم إمام،أحمد حسام ميدو نجوم النادى السابقين،وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة السابق في تحصين حسام عبد المجيد من العروض الخارجية وإغراءات النادى الأهلى،وقطع الطريق على الأنباء التي تداولت دخول مسئولو المارد الأحمر في مفاوضات لضمه.

اللاعب لديه رغبة قوية في استكمال مسيرته داخل القلعة البيضاء بشرط ترضيته مالياً خاصة أن المقابل المادي الذى يتقاضاه لا يتناسب مع المردود الفني الذى يقدمه في الملعب.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد إلى 2027 حيث يتقاضى اللاعب مليون ونصف في الموسم الواحد وهو الأمر الذى لا يتناسب مع ما يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، حيث تضع الإدارة زيادة عقده على رأس أولياتها في الفترة المقبلة.