شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من حسم ملف استعارة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم ملف استعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق والمحترف حالياً فى نادى نيس الفرنسى، حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلى واللاعب والنادى الفرنسى أسفرت عن موافقة مبدئية بين الأطراف الثلاثة لعودة المدافع الشاب للقلعة الحمراء، لكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وهذه هى رغبة اللاعب الذى يُمنّى النفس بالمشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا والتواجد ضمن صفوف الأهلى موسماً ثم يعود لأوربا مرة أخرى لمواصلة مشوار الإحتراف الخارجى، ويتطلع الأهلى لحسم ملف استعارة عبد المنعم لتدعيم دفاع الأحمر الذى مازال يُعانى بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لآخر، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز، فضلاً عن عدم تجديد عقود ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة حتى الآن.

ويعول الأهلي على باقي مستحقاته لدى نيس من أجل إتمام صفقة محمد عبد المنعم، ويستغل الأهلي رغبة اللاعب فى العودة للقلعة الحمراء، فى ظل عدم شعوره بالراحة التامة فى التجربة الفرنسية التى بدأت الصيف الماضي لحسم ملف التعاقد معه.

ويتطلع الأهلي لاستغلال باقي مستحقات النادي لدى نيس لإتمام الصفقة، فالقلعة الحمراء حصلت على الُدفعة الأولى من بيع اللاعب قبل ستة أشهر، وكانت قيمتها مليوني و400 ألف يورو، وسيحصل الأهلي على الدُفعة الثانية والأخيرة من نيس خلال يوليو المقبل، وقيمتها مليون و900 ألف يورو.