دوري "أن بي ايه": فوز ثمين لمينيسوتا على غريزليز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزا ثمينا على ممفيس غريزليز 141 125 في صراع الفريقين على بطاقة التأهل الى البلاي أوف في المنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق أنتوني ادواردز في صفوف الفائز مسجلا 44 نقطة وأضاف جوليوس راندل 31 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة. في المقابل، كان جا مورانت أفضل مسجل في صفوف غريزليز مع 36 نقطة وأضاف ديزموند باني 28 وجارن جاكسون جونيور 23 نقطة.

وكان مفتاح الفوز لمينيسوتا تسجيله 52 نقطة في الربع الثالث.

وقال ادواردز "تتبقى لنا مباراتان صعبتان، واحدة غدا والثانية الأحد. لا ندري ما ينتظرنا ويتعين علينا القيام بالعمل".

وتشهد المنطقة الغربية صراعا شرسا على البطاقة الثلاث الأخيرة المؤهلة الى البلاي اوف حيث يحتل مينيسوتا المركز الثامن وغريزليز السابع وغولدن ستايت ووريرز السادس وباتت جميع هذه الفرق تملك رصيدا مماثلا ب47 انتصارا مقابل 33 هزيمة قبل جولتين على انتهاء الموسم العادي.

وينهي مينيسوتا الموسم العادي ضد بروكلين نتس ويوتا جاز وكلاهما خرجا من سباق التأهل، في حين تنتظر غريزليز مهمة أصهب حيث يواجه دنفر ناغتس الجمعة ودالاس مافريكس الاحد.

وضمن انديانا بايسرز أحد المراكز الأربعة الاولى في المنطقة الشرقية بفوزه على كليفلاند كافالييرز الذي ضمن صدارة هذه المنطقة 114 112.