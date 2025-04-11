شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقبل سموحة اليوم فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق سموحة على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة بثلاثية أمام زد فى الجولة الأولى، فيما سقط سموحة أمام الجونة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

وطالب القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لاعبيه بنسيان مباراة زد والقتال على تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام سموحة وتعويض الخسارة الماضية متسلحا بالجماهير التى ستؤازر الفريق، وعكف خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وخاصة المهاجمين من أجل استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

فى المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لتصحيح الأخطاء وتعديل المسار بعد الخسارة من الجونة فى الجولة الأولى، وهدد المقصرين بإحالتهم لدكة البدلاء حال الاستمرار فى الأداء المتراجع، وطالب المهاجمين باستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.