شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يواجه المجهول في ميت عقبة بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تفجرت براكين الغضب داخل نادى الزمالك،بعد توديع الفريق الكروى الأول بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،حيث تسود حالة من الإستياء داخل مجلس الإدارة بسبب الأداء المتواضع الذى ظهر عليه اللاعبون في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي.

وبات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على المحك مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقى بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.

وكانت إدارة نادى الزمالك اشترطت على بيسيرو التتويج ببطولتين من الثلاثة التي يشارك فيه الفريق الأبيض وهم،كأس الكونفدرالية الأفريقية،بطولة الدوري المصري،وكأس مصر،وهو الأمر الذى يهدد بقاء المدرب إلى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وينتظر بيسيرو مواجهة قوية مع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر الذى لم يتحدد موعده،فضلاً عن فرصه الصعبة في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يتعين على البرتغالى الفوز بالبطولتين للحفاظ على فرص استمراره داخل القلعة البيضاء.

ويمتد عقد بيسيرو مع الزمالك لمدة موسم ونصف منذ التعاقد معه في فبراير الماضي، بالإضافة إلى أنه سوف يحصل على 70 ألف دولار رفقة جهازه المعاون بالكامل في أول 6 شهور ويتم تعديل العقد ليصل إلى 85 ألف دولار بعد أول 6 أشهر في حالة حصول الزمالك على بطولتين من الثلاث بطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي "الدوري المصري، كأس مصر وكأس الكونفدرالية.