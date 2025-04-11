شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة أنجولا في حاسمة التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة أنجولا في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة، وذلك بعد إسدال الستار على مباريات المجموعات من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.



تنص لائحة التأهل لمونديال الناشئين، على تأهل المنتخبات الثمانية التي وصلت لدور ربع النهائي، بينما يواجه أصحاب المركز الثالث بعضهم، لحجز مقعدين آخرين في كأس العالم تحت 17 سنة، حيث تم تخصيص 10 مقاعد لقارة إفريقيا.

وسيلتقي المنتخب الوطني للناشئين، مع نظيره منتخب أنجولا، في مواجهة حاسمة تقام في التاسعة مساء يوم غد السبت ، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعد أن أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

ونجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث في مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.