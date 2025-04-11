شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستدرج الجونة اليوم بحثا عن مواصلة التألق فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق زد فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق الجونة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق زد فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما فاز الجونة على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين.

ويأمل حمادة صدقى المدير الفنى لفريق زد، فى مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق وحصد النقاط الثلاثة والمحافظة على صدارة المجموعة الثانية والاطمئنان مبكرا على الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الثانى على التوالى، وحذر من الهجمات المرتدة التى يشنها فريق الجونة ويسجل منها.

فى المقابل يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، للعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية ليواصل الابتعاد عن مراكز الهبوط والحفاظ على مكانة الفريق فى الدورى الموسم المقبل، وطالب لاعبيه بغلق كل المساحات أمام مهاجمى زد خاصة الثنائى شادى حسين ومصطفى زيكو، واللعب على الهجمات المرتدة من أجل خطف نقاط المباراة.

يحتل فريق زد المركز الأول فى ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.