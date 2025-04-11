شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق صفحة أحزان الكونفدرالية استعداداً لبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق النادى المصرى صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام بتروجت فى الدورى، خلال اللقاء المقرر له الرابعة عصر الأحد المقبل، فى مواجهات حسم المراكز الأولى بالبطولة المحلية.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى\ إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة إلى القاهرة، قادمة من تنزانيا، وذلك بعد وداع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي.

وكان المصري تغلب في مباراة ذهاب ربع النهائي التي أقيمت بمصر على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمس الأربعاء بنفس النتيجة في تنزانيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة أصحاب الأرض بعد فوز سيمبا بنتيجة 4-1.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.