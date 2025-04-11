شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب ناشئى اليد أمام كرواتيا فى نصف نهائى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئين كرة مواليد 2008 نظيره الكرواتي في نصف نهائي بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس في تمام الرابعة عصر اليوم ،الجمعة،.

وخسر منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز علي رومانيا 24-15 ثم علي تركيا 29-16 و أخيراً صربيا 23-20 .

وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.