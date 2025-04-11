شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يقترب من التواجد بتشكيل الأهلى أمام بيراميدز على حساب جراديشار والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خطة لعب مباراة الغد أمام بيراميدز والتشكيل الأنسب للمباراة، بعدما طرح البعض في الجهاز الفني فكرة الإستعانة بـ طاهر محمد طاهر أساسياً على حساب السلوفيني جراديشار، حيث ترى بعض الأصوات في الجهاز الفني أن طاهر عاد بقوة للفريق بعد غياب أكثر من 115 يوماً للإصابة، وقدم مستوى جيد حينما شارك بديلاً أمام الهلال السوداني في موريتانيا وصنع هدف الفوز لإمام عاشور وتُطالب هذه الأصوات بمشاركة طاهر أساسياً أمام بيراميدز خاصة وأن ثنائية وسام أبو علي مع جراديشار لم تؤتي ثمارها حتى الأن وتمثل عبء على الفريق.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز، الذي يعيش هو الآخر انتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.