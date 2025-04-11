شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام قرطاج التونسى فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره قرطاج التونسى، اليوم الجمعة، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل الجارى.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3-1، بينما فاز قرطاج التونسى على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3-0.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التأهل إلى ربع النهائى بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

وتضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.