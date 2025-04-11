شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام قرطاج التونسى فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 11 أبريل 2025 05:30 ص
يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره قرطاج التونسى، اليوم الجمعة، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل الجارى.
تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3-1، بينما فاز قرطاج التونسى على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3-0.
واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التأهل إلى ربع النهائى بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء.
ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.
واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.
وتضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.
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