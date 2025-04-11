شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة الكونفدرالية الأفريقية، ليبدأ الاستعداد لمباراته المقبلة أمام حرس الحدود ببطولة الدورى المصرى.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع حرس الحدود في السابعة من مساء الأحد المقبل، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.

ويبدأ الزمالك الاستعداد للمباراة ،بالتدريب اليوم على ملعب النادى في ميت عقبة، بعد أن حصل الفريق على راحة أمس الخميس بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية مودعا البطولة، بينما فاز حرس الحدود أمام الاتحاد السكندرى ببطولة كأس عاصمة مصر بهدف دون رد