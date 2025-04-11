شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأنابيب الكينى فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأنابيب الكينى، اليوم الجمعة، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل الجارى، بعد الفوز على البنك التجارى الكينى بنتيجة 3-1 فى ربع النهائى.

ويسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى النهائى للزحف خطوة نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالى.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى ربع النهائى بالفوز على بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 فى دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على ستارز البتسوانى بنتيجة 3-0، فى ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكينى 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولى، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمى، وداليا المرشدى، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصرى، ونهى عادل، وتقوى مدحت، وبسنت محمد".