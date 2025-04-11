شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود للقاهرة اليوم بعد حصد المراكز الأولى ببطولة العالم تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تعود البعثة الرسمية للاتحاد المصري للاسكواش في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من باكستان، بعد حصد بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة بمنافسات السيدات، وكذلك وصافة منافسات الرجال ، وحصلت فيها اللاعبة فيروز أبو الخير على المركز الأول للسيدات واللاعب كريم التركي على المركز الثاني للرجال واللاعب إبراهيم القباني على المركز الثالث واللاعبة ملك خفاجي على المركز الخامس.

وخسر كريم التركى في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 أمام الباكستانى نور زمان، وذلك رغم تقدم كريم التركي أولا في المباراة بشوطين نظيفين.

وفي منافسات السيدات فازت فيروز أبو الخير في الدور النهائي على منافستها سين يوك تشان لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، لتتوج باللقب.

وأقيمت بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، في كراتشي عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.