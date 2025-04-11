شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، الدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة مساء السبت، على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

ويختتم سيراميكا استعداداته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، وسيعلن على ماهر قائمة بأسماء اللاعبين للدخول في معسكر مغلق من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وكان سيراميكا راحة في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب، ليحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 24 نقطة.

وتعد مباراة السبت المواجهة التاسعة بين سيراميكا وفاركو في جميع المسابقات، حيث نجح فاركو في الفوز في مباراتين مقابل فوز لسيراميكا فيما حسم التعادل 5 مواجهات، سجل لاعبو فاركو 10 أهداف واستقبل 10 أهداف من سيراميكا.