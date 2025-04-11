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الامارات | «أبوظبي لألعاب القوى» يُحرز فضية وبرونزية «غرب آسيا»

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الدوحة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | «أبوظبي لألعاب القوى» يُحرز فضية وبرونزية «غرب آسيا» 1/2
  • الامارات | «أبوظبي لألعاب القوى» يُحرز فضية وبرونزية «غرب آسيا» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّجت لاعبة نادي أبوظبي لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، بالميداليتين الفضية والبرونزية في منافستي «دفع القرص»، و«رمي الجلة»، على مدار يومَي أمس وأول من أمس، ضمن بطولة أندية غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 400 رياضي ورياضية يمثّلون 13 دولة.

وأكدت الحوسني أن الإنجاز الأول للنادي في أول مشاركة خارجية، يمثّل دافعاً كبيراً للمنافسة على الألقاب في البطولات المقبلة، وحافزاً للارتقاء بقدراتها التنافسية، ولبقية لاعبي ولاعبات النادي.

من جانبه، قال المشرف العام لفريق الرجال رئيس البعثة، خالد النقبي، إن مشاركة النادي في أول بطولة خارجية تتماشى مع استراتيجيته التطويرية لمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاستفادة من الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى، ومعايشة أجواء البطولات القارية والدولية.

وأوضح أن النادي شارك في سباقات السرعة لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 و10 آلاف متر، إضافة إلى 400 متر تتابع، ودفع القرص، بمستويات تنافسية مميزة عكست تطور النادي، والقدرات الكبيرة لمنتسبيه، بدعم ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي خالد راشد الزعابي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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