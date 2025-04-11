الامارات | بدر إبراهيم: حظوظنا في التأهل لنهائي «الصالات» قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» في التأهل لنصف نهائي دوري الإمارات لكرة الصالات، وذلك في السنة الأولى من مشاركته في مسابقات كرة الصالات، وذلك في إنجاز مميز للفريق الذي تخطى فرقاً متمكنة في اللعبة منذ سنوات عديدة.

وتمكن فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» من التفوق على دبا الحصن في الدور ربع النهائي للبطولة، بعد اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية (9-8)، بعد أن انتهت مباراتا الذهاب بفوز دبا الحصن (6-2)، وفوز فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» في مباراة الإياب (4-1).

وسيلعب فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» مباراتيه المقبلتين في نصف النهائي مع خورفكان يومَي 19 و22 أبريل الحالي.

بدوره، وصف كابتن الفريق ولاعب المنتخب الوطني، بدر إبراهيم سعيد، حظوظ فريقه في التأهل لخوض النهائي بالجيدة والقوية، على الرغم من إمكانات فريق خورفكان، وسجله المعروف في تحقيق البطولات، مبيناً أن الفريق سيجتهد كثيراً لتقديم أفضل المستويات لتحقيق الطموح، ومؤكداً أن الفريق حقق إنجازاً كبيراً في كرة الصالات بفضل عزيمة وإصرار الجميع.

وقال كابتن الفريق لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون قدموا مباريات مميزة، ونفذوا تعليمات المدرب البرازيلي روفائيل بكاتين، الذي طلب منهم اللعب بأسلوب جماعي وبروح رياضية عالية، ما مهد لتحقيق الانتصارات».

وتابع: «حداثة تشكيل الفريق، ومواجهة فرق قوية، كانا بمثابة التحدي الكبير، لكننا تمكنا من التغلب عليها، وقد وصلنا لهذه المرحلة المتقدمة، ونتمنى مواصلة المشوار بشكل إيجابي»، مشيراً إلى أن أغلب المباريات التي خاضها الفريق كانت صعبة، ومنها المواجهة التي فاز بها على شباب الأهلي (5-4) ومواجهة دبا الحصن في الدور ربع النهائي وغيرها، لكن جميع هذه التحديات تم التغلب عليها، ولايزال يطمح لتحقيق أفضل إنجاز.

وبخصوص المباراة المقبلة مع خورفكان، قال بدر: «مباراة صعبة جداً، خصوصاً أن فريق خورفكان يضم في صفوفه لاعبين مواطنين جيدين، لكننا ومن أول سنة مشاركة، سنكون نداً صعباً لخورفكان، وطموحنا تقديم مباراة قوية تليق بطموحنا».

وقدم بدر إبراهيم سعيد، نيابة عن أفراد الفريق، الشكر إلى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، على دعمه للفريق في أول مشاركة له، معبراً عن سعادته للنجاح، رغم صعوبة المنافسات، ومواجهة فرق لها بطولات وخبرات كبيرة في الدوري.