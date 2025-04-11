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الامارات | الرزوقي يبحث في الصين استضافة بطولات الكاراتيه الكبرى

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | الرزوقي يبحث في الصين استضافة بطولات الكاراتيه الكبرى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أمس، اجتماعاً مع رئيس لجنة في المجلس الأولمبي الآسيوي في الصين، سونغ لوزينغ، في مقر وزارة بالعاصمة الصينية بكين، تناول خلاله أوجه التعاون المشترك.

كما تناول الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لاستضافة الصين بطولات الكاراتيه الكبرى على المستويين الآسيوي والدولي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الكاراتيه في القارة الآسيوية، من خلال توسيع آفاق التعاون بين الاتحادات الوطنية، ودعم استضافة الصين عدداً من الفعاليات الرياضية المهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات مع شركائنا في آسيا، ويعد التعاون مع الاتحاد الصيني للكاراتيه ركيزة أساسية في تطوير هذه الرياضة، ونحن على ثقة بقدرة الصين على استضافة بطولات نوعية تسهم في رفع مستوى التنافس وتنمية الكفاءات الآسيوية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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