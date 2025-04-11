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الامارات | بن سليم: الشرق الأوسط شريك رئيس في تطوير بطولة العالم لـ «الفورمولا 1»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | بن سليم: الشرق الأوسط شريك رئيس في تطوير بطولة العالم لـ «الفورمولا 1» 1/2
  • الامارات | بن سليم: الشرق الأوسط شريك رئيس في تطوير بطولة العالم لـ «الفورمولا 1» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، محمد بن سليم، الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في مسيرة تطور واستمرار بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

وقال في تصريحات صحافية بمناسبة استضافة البحرين والسعودية جولتين متتاليتين من البطولة، خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبلة، إن هذه السباقات - إلى جانب الجولتين المقررتين في قطر خلال نوفمبر، وأبوظبي في ديسمبر المقبل - تمثل إضافة نوعية للبطولة العالمية، وأسهمت في تعزيز جاذبيتها.

وأضاف أن العالم العربي يلعب دوراً بالغ الأهمية في روزنامة «الفورمولا 1»، حيث أضفت سباقات الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية وقطر والإمارات طابعاً خاصاً، ولفتت الأنظار إلى هذه على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن مرور 21 عاماً على إدراج سباق جائزة البحرين الكبرى في أجندة «الفورمولا 1»، شكّل نقطة تحول مهمة، حيث فتح الباب أمام دول المنطقة للاستثمار في أعلى مستويات السيارات.

وأوضح أن تفاعل الشرق الأوسط مع «الفورمولا 1» شهد تطوراً كبيراً، بدءاً بتنظيم السباقات، مروراً ببناء قاعدة جماهيرية واسعة، وصولاً إلى تعزيز مبادئ الشمولية في هذه الرياضة، وهو ما يشكّل عنصراً أساسياً في استراتيجية الاتحاد الدولي للسيارات، لنمو وتطوير رياضة المحركات عالمياً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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