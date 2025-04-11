الامارات | كلباء يستضيف المتصدر.. والجزيرة يظهر في عجمان  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ شباب الأهلي، المتصدر، ضيفاً على كلباء، في الساعة 8:30 من مساء اليوم، في افتتاح المرحلة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بهدف الابتعاد أكثر في الصدارة التي يتربع عليها منفرداً.

وكان شباب الأهلي قد أفلت من خسارة شبه مُحققة أمام العين في الجولة الماضية، ليخرج بنقطة بعد التعادل السلبي من دون أهداف، ويرفع رصيده إلى النقطة 49، بفارق ثماني نقاط عن فريق الشارقة، مع وجود مباراة أقل للشارقة أمام بني ياس من الجولة الـ20.

ولم يعرف «فرسان دبي» طعم الانتصارات في آخر جولتين بالدوري، بعدما تعادل في المناسبتين من دون أهداف، في ظل تراجع تهديفي واضح للفريق بشكل عام ولمهاجمه الأول سردار آزمون، الذي غاب عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، علماً بأنه أهدر ركلة جزاء في مباراة بني ياس بالجولة الـ18.

في المقابل، فإن رغبة كلباء في تحقيق الانتصار لا تقل أهمية عن شباب الأهلي، بعد النتائج السلبية الأخيرة لـ«النمور» الذي لم يتمكن على مدار خمس مباريات من تحقيق أي انتصار فيها مكتفياً بالحصول على نقطة واحدة من التعادل مع البطائح من دون أهداف.

وتلقى كلباء صفعة قوية في الجولة الماضية بالخسارة من العروبة صاحب المركز الأخير 1-2، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة، وتزداد وضعيته حرجاً في جدول الدوري، لاقتراب الأندية التي تُصارع البقاء منه.

وسيفتقد كلباء خدمات أبرز لاعبيه مهدي قايدي، المعار من شباب الأهلي لظروف التعاقد الخاصة بين كلباء وشباب الأهلي، والتي تقضي بعدم مشاركة قايدي في أي مباراة رسمية بين الفريقين.

من جانبه، يستضيف عجمان الجزيرة الساعة 17:55 في مواجهة حرجة للفريق الضيف الذي استقبل خسارة قاسية بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الوصل، أبعدته عن المركز الثالث الذي يُطارده من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشككت تلك الخسارة في قدرات الفريق ومدربه المغربي، الحسين عموتة على تحقيق مركز جيد في جدول الدوري، والحصول على لقب كأس مصرف أبوظبي، إذ تنتظره في المباراة النهائية مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب الأهلي.

ويأمل «البرتقالي» الذي خرج بنقطة ثمينة من تعادله في الجولة الماضية مع البطائح، في استغلال الحالة المعنوية التي يعيشها الجزيرة لانتزاع النقاط الثلاث، أملاً في التقدم ولو لمركز واحد، بعدما بات يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة التي تقام الساعة 5:55 من مساء اليوم، يعود بني ياس للظهور في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تأجلت مباراته في الجولة الماضية أمام الشارقة لظروف مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا-2، إذ يستقبل دبا الحصن، في مباراة بالغة الصعوبة على الفريقين الطامحين في الحصول على النقاط الثلاث.

ويرغب بني ياس في تأمين موقفه في جدول الدوري، خصوصاً أنه مازال على حافة الخطر، باحتلاله المركز العاشر برصيد 22 نقطة، فيما يطمح دبا الحصن إلى التمسك بأمل البقاء، خصوصاً بعد خسارته في الجولة الماضية من خورفكان وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ13 وبفارق سبع نقاط عن البطائح صاحب المركز الـ12.

. شباب الأهلي لم يعرف طعم الانتصارات في آخر جولتين.